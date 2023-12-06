Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Munas Hippi Dorong Pengusaha Lokal Jadi Tuan di Negara Sendiri

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:30 WIB
Munas Hippi Dorong Pengusaha Lokal Jadi Tuan di Negara Sendiri
Munas Hippi Dorong Pengusaha Lokal Jadi Tuan di Negara Sendiri. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Yuliandre Darwis menjadi Ketua Pelaksana dalam acara Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) ke-9. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat pada 5 Desember 2023.

"Perjalanan panitia Munas ini agak cepat runningnya. Kita mulai dari Golf Turnamen. Seminar Kreatif bersama Universitas Trilogi. Dan tadi juga jam 10 pagi ada dialog ekonomi bersama IDN Media dan Tim Sukses dari masing-masing Capres," ucap Yuliandre yang juga CEO The Strategist dan Ketua KPI Periode 2016-2022, Rabu (6/12/2023).

Munas ke-9 memiliki agenda pelantikan Ketua Umum Baru. Yuliandre berharap acara Munas HIPPI ke-9 dapat membangkitkan semangat anak-anak muda dan melahirkan hasil yang inklusif.

"HIPPI ini menarik. Goalsnya baik. Yaitu bagaimana caranya menjadikan pengusaha lokal menjadi tuan di negara sendiri. Tentu ini adalah bentuk semangat, terutama bagi anak-anak muda. Dengan melantiknya Ketua Umum yang baru, akan muncul sebuah potensi semangat baru, pemberi harapan. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa melahirkan hasil-hasil dan keputusan yang inklusif bagi semua," ujar Yuliandre.

