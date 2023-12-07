Bank Mandiri Kurangi Pembiayaan PLTU, Ini Alasannya

JAKARTA - Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menyatakan pihaknya melakukan pemangkasan pembiayaan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan industri batu bara secara perlahan. Hal tersebut untuk mendukung proses transisi energi nasional.

Menurutnya, pembiayaan kepada PLTU dan batu bara tidak bisa langsung dihentikan, tapi harus dilakukan dengan memperhatikan peta jalan transisi energi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Bank mandiri punya komitmen untuk terus mendukung agenda prioritas pemerintah termasuk menjamin ketersediaan energi nasional jadi tidak bisa kita exit dari PLTU ataupun pembiayaan kepada batu bara sebegitu cepat,” kata Xandra dalam konferensi pers terkait Mandiri Sustainable Forum 2023 yang dipantau dikutip Antara, Kamis (7/11/2023).

Sembari menurunkan portofolio pembiayaan kepada batu bara dan proyek PLTU, Bank Mandiri terus meningkatkan portofolio pembiayaan untuk usaha yang ramah lingkungan dimana hingga September 2023 kredit yang disalurkan Bank Mandiri untuk kegiatan usaha yang ramah lingkungan mencapai Rp253 triliun atau 25 persen dari total kredit.

Dari sisi penghimpunan dana, Bank Mandiri telah menerbitkan sustainability bond sebesar 300 juta dolar AS di tahun 2021 dan ESG Repo senilai 500 juta dolar AS di tahun 2022.