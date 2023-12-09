9 Tips Membeli Rumah agar Tak Salah Pilih

JAKARTA - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membagikan tips membeli rumah. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan rumah.

“Sebelum membeli rumah, ternyata banyak loh yang harus diperhatikan,” dikutip dari laman Instagram @pupr_perumahan, Sabtu (9/12/2023).

Tak hanya masalah anggaran, berikut 9 tips membeli rumah agar tak salah pilih:

1. Lokasi yang Tepat

Lokasi yang dipilih harus strategis dan sesuaikan dengan kebutuhan. Pastikan lokasi yang dipilih mudah diakses serta terletak di lingkungan yang aman dan nyaman untuk ditinggali sendiri maupun bersama keluarga.

2. Pertimbangkan Faktor Kepentingan Jangka Panjang

Pikirkan kebutuhan masa depan. Apakah berencana untuk tinggal lama atau hanya sementara. Selain itu, faktor lingkungan dan perkembangan desa juga harus diperhatikan.

3. Cek Lingkungan Sekitar

Pastikan lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang aman dan nyaman serta mempermudah kebutuhan kita. Periksa keamanan, akses ke fasilitas umum, kebersihan, serta keramahan lingkungan sekitar.

4. Periksa Kondisi Bangunan

Periksalah kondisi bangunan secara menyeluruh. Pastikan apakah luas bangunan, luas tanah, serta ukuran denah layout sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Mintalah rumah contoh atau show unit kepada pengembang rumah.

5. Periksa Dokumen Rumah

Pastikan dokumen rumah termasuk surat-surat kepemilikan, sertifikat tanah, dan izin-izin bangunan yang diperlukan sudah lengkap dan sah. Tanyakan status tanah, waktu pemecahan sertifikat, dan serah terima rumah secara fisik jika rumah belum jadi.