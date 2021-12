JAKARTA - Membeli rumah merupakan impian bagi banyak masyarakat, apalagi rumah tersebut adalah rumah yang pertama kali dibeli. Namun, harga properti di kota-kota besar khususnya Jakarta seringkali mengurungkan niat masyarakat untuk membeli rumah.

Dengan cicilan dan bunga yang mahal, tidak sedikit masyarakat ‘terintimidasi’ saat ingin membeli rumah untuk yang pertama kali. Meskipun demikian, dengan perencanaan yang matang masyarakat tidak perlu takut atau khawatir saat ingin membeli rumah pertama.

Sebelum membeli rumah, Anda perlu mengukur keadaan finansial Anda dan menyesuaikannya dengan rumah yang ingin dibeli. Untuk membantu masyarakat mempersiapkan pembelian rumah pertamanya, MotionBanking memberikan 3 tips berikut:

1. Kondisikan income dan rencana ke depan

Saat memiliki rencana membeli rumah, lakukanlah proyeksi kestabilan karier ataupun pemasukan Anda di masa yang akan datang. Anda harus sebisa mungkin menjaga atau meningkatkan income yang dimiliki agar cicilan yang harus dibayar dapat diselesaikan dengan baik.

2. Sesuaikan dengan budget

Membeli rumah pertama tidak harus mewah, namun akan lebih baik jika rumah yang ingin dibeli sesuai dengan budget yang dimiliki, terutama saat seseorang memilih untuk menyicil rumah tersebut. Jangan memaksa untuk membeli rumah di luar kemampuan finansial karena nantinya akan berdampak pada cicilan yang memberatkan.

3. Rencanakan Down Payment yang sesuai

Dalam membeli rumah, seseorang bisa mendapatkan cicilan yang ringan dengan cara membayar down payment yang besar. Usahakan mengambil pembayaran down payment dengan kisaran 40 – 50% dari harga keseluruhan sehingga cicilan yang perlu dibayar ke depannya akan semakin ringan. Salah satu cara agar masyarakat bisa melakukan pembayaran down payment yang lebih besar ialah menabung.

