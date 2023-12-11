Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Libur Nataru, Groundbreaking Proyek IKN Tahap Tiga Bakal Mundur ke Januari 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:10 WIB
Libur Nataru, Groundbreaking Proyek IKN Tahap Tiga Bakal Mundur ke Januari 2024
Groundbreaking di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) Agung Wicaksono menyatakan beberapa proyek yang sebelumnya siap untuk dilakukan gorundbreaking pada bulan Desember ini akan mundur ke bulan Januari 2024. Hal ini karena adanya perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Agung menjelaskan beberapa proyek gorundbreaking yang mundur itu untuk proyek bangunan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pembangunan kantor BPJS Kesehatan di IKN.

"Kita pengen dorong (groundbreaking) Desember tapi waktunya tadi (mepet Nataru)," ujar Agung saat ditemui MNC Portal usai acara Workshop Internasional Financial Center IKN di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Lebih lanjut Agung menjelaskan, nilai investasi Rp10 triliun yang ditargetkan Presiden Jokowi bakal melakukan gorundbreaking itu akan terbagi dalam dua sesi gorundbreaking yaitu Desember dan Januari.

Namun menurutnya tidak ada persoalan dari segi nilai investasi yang akan direalisasikan di IKN karena nilai tersebut sudah menjadi sebuah komitmen anatra pelaku usaha dengan Badan Otorita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement