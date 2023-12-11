Libur Nataru, Groundbreaking Proyek IKN Tahap Tiga Bakal Mundur ke Januari 2024

JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) Agung Wicaksono menyatakan beberapa proyek yang sebelumnya siap untuk dilakukan gorundbreaking pada bulan Desember ini akan mundur ke bulan Januari 2024. Hal ini karena adanya perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Agung menjelaskan beberapa proyek gorundbreaking yang mundur itu untuk proyek bangunan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pembangunan kantor BPJS Kesehatan di IKN.

"Kita pengen dorong (groundbreaking) Desember tapi waktunya tadi (mepet Nataru)," ujar Agung saat ditemui MNC Portal usai acara Workshop Internasional Financial Center IKN di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Lebih lanjut Agung menjelaskan, nilai investasi Rp10 triliun yang ditargetkan Presiden Jokowi bakal melakukan gorundbreaking itu akan terbagi dalam dua sesi gorundbreaking yaitu Desember dan Januari.

Namun menurutnya tidak ada persoalan dari segi nilai investasi yang akan direalisasikan di IKN karena nilai tersebut sudah menjadi sebuah komitmen anatra pelaku usaha dengan Badan Otorita.