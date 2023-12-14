Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Uang yang Sudah Ditransfer ke Penipu Bisa Kembali?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:57 WIB
Apakah Uang yang Sudah Ditransfer ke Penipu Bisa Kembali?
Apakah uang yang sudah ditransfer ke penipu bisa kembali (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah uang yang sudah ditransfer ke penipu bisa kembali menarik untuk diketahui. Penipuan online semakin marak terjadi seiring menjamurnya platform pinjaman online. Penipuan online terjadi dalam berbagai modus, seperti jual beli online, arisan online, hingga investasi online.

Kini semakin banyak cara orang untuk menipu Masyarakat lain untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Penipu bisa memanipulasi emosi korban agar mau menyerahkan uang melalui transfer.

Lalu apakah uang yang sudah ditransfer ke penipu bisa Kembali? Dikutip dari beberapa sumber, berikut penjelasannya, Kamis (14/12/2023).

Kebanyakan korban hanya pasrah dan merelakan uang tersebut dibawa pelaku penipuan. Berikut ada beberapa cara yang dilakukan agar uang Kembali, yakni:

1. Kumpulkan semua informasi dan bukti

Ketika telah menjadi korban penipuan online, sebaiknya kumpulkan semua bukti dan informasi tentang pelaku. Catat data pelaku mulai dari nama, Alamat, nomor HP, foto (jika ada), termasuk toko jualannya (jika jual beli online).

2. Laporkan ke situs korban penipuan online

Ada beberapa situs yang telah ada bagi korban kasus penipuan. Situs ini gratis dan dapat diakses dari Hp ataupun pc. Situs tersebut adalah CekRekening.id, Lapor.go.id, dan Kredibel.co.id. Situs ini memiliki fungsi pelaporan penipuan dan juga sebagai portal penghubung database rekening bank yang pemiliknya diduga telah menjadi penipuan online.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079700/waspada-penipuan-berkedok-jasa-pengiriman-begini-modusnya-cnnMuR2CB6.jpg
Waspada! Penipuan Berkedok Jasa Pengiriman, Begini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/320/3071776/waspada-kejahatan-phising-berkedok-film-joker-bisa-kuras-rekening-dan-kartu-kredit-9tmafkq5Xj.jpg
Waspada! Kejahatan Phising Berkedok Film Joker, Bisa Kuras Rekening dan Kartu Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/320/3037458/modus-penipuan-beli-minyak-goreng-murah-syaratnya-selfie-dengan-ktp-mirip-pinjol-UebAVKuKFB.jpg
Modus Penipuan Beli Minyak Goreng Murah Syaratnya Selfie dengan KTP Mirip Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035696/waspada-penipuan-mengatasnamakan-tiket-com-ini-modusnya-fnXy85Nb73.jpg
Waspada Penipuan Mengatasnamakan tiket.com, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/320/3027965/5-cara-melaporkan-penipuan-online-agar-uang-kembali-EydntBmOQB.jpg
5 Cara Melaporkan Penipuan Online agar Uang Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3020956/waspada-penipuan-kurban-online-jelang-idul-adha-ini-ciri-cirinya-7ez6asOIra.jpg
Waspada! Penipuan Kurban Online Jelang Idul Adha, Ini Ciri-cirinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement