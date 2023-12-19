Groundbreaking IKN Fase 3, Ini Daftar Proyeknya

JAKARTA - Groundbreaking Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memasuki fase 3. Menurut Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) groundbreaking tersebut akan dilakukan pada 20-21 Desember.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono, dengan target mendekati Rp10 triliun, Groundbreaking 3 ini akan berfokus pada beberapa pembangunan seperti reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit.

BACA JUGA:

"Dalam fase ini juga dilaksanakan groundbreaking oleh investor lokal asal Kalimantan,“ ujar Agung dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 Desember 2023.

Berdasarkan penjelasan Agung, dengan visi dan misi yang sejalan untuk membangun masa depan di IKN, Groundbreaking ini merupakan komitmen kuat dari investor-investor terbaik dari lokal maupun internasional.

BACA JUGA:

Lebih lanjut Agung menjelaskan terkait langkah investasi di Nusantara, pemilihan investor yang dapat berlanjut ke dalam proses selanjutnya juga ditinjau berdasarkan prioritas pembangunan.

4 negara terbanyak yang mengirimkan LOI saat ini adalah Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia.