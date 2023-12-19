Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kenapa Gedung The Maj Dago Bandung Ditutup?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:24 WIB
Kenapa Gedung The Maj Dago Bandung Ditutup?
Ilustrasi The Maj Dago (Foto: Youtube )
A
A
A

JAKARTA - Kenapa gedung The Maj Dago Bandung ditutup? Hal ini dikarenakan The Maj Apartment Dago atau biasa disebut Gedung Paru-paru oleh warga Bandung. Tentunya banyak masyarakat penasaran kenapa gedung tersebut ditutup.

Lantas kenapa gedung The Maj Dago Bandung ditutup? Hal ini dikarenakan adanya masalah internal. Pasalnya, kasus The Maj ini mendapatkan perhatian serius Pemkot Bandung karena tanas seluas 3.600 meter persegi itu perlu diklarifikasi oleh Pemkot Bandung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Adapun, pembangunan The Maj Collection Apartment di kawasan Dago Kota Bandung, ternyata tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, karena pengembang terus melakukan proses pembangunan tanpa menghiraukan peringatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah yang terkena batunya mendapat teguran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

Sejak adanya teguran pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembangunan apartemen The MAJ Collection dihentikan sementara. Penghentian ini membuat warga sekitar senang, apalagi mereka semenjak pembangunan itu dimulai mengaku merasa terganggu. Hal itulah yang mendasari Gedung The Maj Dago Bandung tutup.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191883//bangunan_roboh_di_koja_jakarta_utara-6mMh_large.jpg
Insiden Bangunan Parkir Roboh, BPBD: Timpa Sejumlah Kendaraan dan Tidak Ada Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174775//viral-fDmX_large.jpg
Viral! Macan Tutul Berukuran Besar Masuk Hotel di Bandung, Pengunjung Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/598/3173842//aletha_abew-QHhj_large.JPG
Momen Lucu Liburan Aletha Abew: Dari Teriak di Udara Sampai Kaki Becek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/298/3173512//viral-i7Sy_large.jpg
Viral Anak SMA Kumpulkan dan Masak Tahu yang Ada di Menu MBG, Netizen: Daripada Gak Dimakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167913//ibu_dan_dua_anak_ditemukan_tewas-jZVf_large.jpg
Bandung Geger! Ibu dan Dua Anaknya Ditemukan Tewas di Kontrakan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement