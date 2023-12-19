Kenapa Gedung The Maj Dago Bandung Ditutup?

JAKARTA - Kenapa gedung The Maj Dago Bandung ditutup? Hal ini dikarenakan The Maj Apartment Dago atau biasa disebut Gedung Paru-paru oleh warga Bandung. Tentunya banyak masyarakat penasaran kenapa gedung tersebut ditutup.

Lantas kenapa gedung The Maj Dago Bandung ditutup? Hal ini dikarenakan adanya masalah internal. Pasalnya, kasus The Maj ini mendapatkan perhatian serius Pemkot Bandung karena tanas seluas 3.600 meter persegi itu perlu diklarifikasi oleh Pemkot Bandung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Adapun, pembangunan The Maj Collection Apartment di kawasan Dago Kota Bandung, ternyata tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, karena pengembang terus melakukan proses pembangunan tanpa menghiraukan peringatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah yang terkena batunya mendapat teguran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

Sejak adanya teguran pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembangunan apartemen The MAJ Collection dihentikan sementara. Penghentian ini membuat warga sekitar senang, apalagi mereka semenjak pembangunan itu dimulai mengaku merasa terganggu. Hal itulah yang mendasari Gedung The Maj Dago Bandung tutup.