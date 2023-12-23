Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Ekonomi di 2024, Jokowi: Kita Punya Modal yang Baik!

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |03:09 WIB
Soal Ekonomi di 2024, Jokowi: Kita Punya Modal yang Baik!
Presiden Jokowi soal Ekonomi RI (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menyatakan bahwa dia optimis mengenai ekonomi Indonesia saat memasuki tahun 2024. Menurutnya, tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak optimis.

Tahun 2024 saya namai tahun yang harus penuh dengan optimisme, angka-angkanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian," kata Jokowi dalam sambutannya pada Outlook Perekonomian Indonesia.

Jokowi juga menambahkan bahwa alasan dirinya dan semua pihak harus optimis dikarenakan Indonesia memiliki modal untuk optimis menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2024.

"Tidak ada alasan untuk pesimis memasuki 2024. Saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5%," ungkap Jokowi.

1 2
