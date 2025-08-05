Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025 Diprediksi di Bawah 5 Persen

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional untuk kuartal II 2025 pada hari ini pukul 11.00 WIB Selasa (5/8/2025).

Sejumlah ekonom memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan tertahan di bawah 5 persen, bahkan cenderung melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 4,87 persen.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, memproyeksikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,78-4,82 persen pada kuartal II 2025. Proyeksi untuk setahun penuh berada di rentang 4,7-4,8 persen.

“PDB diperkirakan tumbuh 4,80 persen (rentang estimasi 4,78–4,82 persen) pada kuartal kedua 2025,” kata Riefky dalam risetnya, Selasa (5/8/2025).

Senada dengan Riefky, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, memperkirakan PDB akan tumbuh 4,79 persen pada kuartal II. Andry mencatat bahwa konsumsi rumah tangga masih lemah akibat faktor musiman dan perilaku belanja yang selektif.