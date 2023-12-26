Persediaan Tiket Kereta Api Periode Libur Nataru Mulai Menipis

Tiket kereta api periode musim libur Nataru mulai menipis (Foto: Antara)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat ketersediaan tiket periode Liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah terisi 72,94%.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan berdasarkan data pada Selasa tanggal 26 Desember 2023, pukul 07.00 WIB tiket yang terjual sebanyak 2.207.653 tiket atau 72,94% dari total tiket yang disediakan yakni sebanyak 3.026.709 tiket KA Jarak Jauh, Menengah, dan Lokal yang dikelola oleh KAI.

"Tiket di masa Nataru ini masih banyak tersedia," kata Joni dalam keterangan tertulis, Selasa (26/12/2023).

Joni mengatakan bagi masyarakat dapat memesan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id dan serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

"Kami mengimbau agar masyarakat merencanakan liburannya sebaik mungkin," katanya.

Joni menjelaskan bahwa tiket yang telah terjual untuk kelas eksekutif baru 541.431 tiket dari 891.439 tempat duduk yang disediakan.