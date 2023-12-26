2 Transportasi Canggih Diresmikan Jokowi, 2023 Jadi Masa Kejayaan Kereta Indonesia

JAKARTA - Dalam satu tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan dua proyek transportasi publik yang kini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.

Kedua proyek transportasi massal tersebut merupakan proyek kereta api, diantaranya yakni kereta api ringan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

BACA JUGA:

Kedua diniatkan untuk diresmikan bersama pada 18 Agustus 2023 akan tetapi dalam kenyataannya perencanaan tersebut tidak sesuai rencana. LRT Jabodebek lebih dulu diresmikan pada Senin, 28 September 2023. di Stasiun LRT Cawang.

Pembangunan LRT Jabodebek melibatkan empat perusahaan BUMN yakni PT Adhi Karya, PT Len Industri, PT INKA, dan PT Kereta Api Indonesia. Adapun peletakan batu pertama LRT Jabodebek dilakukan pada 9 September 2015.

LRT Jabodebek dibangun di atas lintasan sepanjang 41,2 kilometer yang membentang dari Dukuh Atas hingga Harjamukti Cibubur dan Dukuh Atas hingga Jatimulya.

Adapun proyek ini telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp32,6 triliun yang mulanya ditarget dapat beroperasi sejak 2019, namun proyek ini baru bisa diresmikan 2023.

BACA JUGA:

Hal ini membuat adanya pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp2,6 triliun dari sebelumnya hanya Rp29,9 triliun. Cost overrun tersebut ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari PT KAI sebagai induk perusahaan.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan LRT terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Dan hari ini Alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur, Senin 28 Agustus 2023.

Pengoperasian LRT Jabodebek sendiri akan menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC) dengan Grade of Automation (GoA) level 3. Sistem CBTC ini adalah sistem pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis dari pusat kendali operasi serta tanpa masinis.