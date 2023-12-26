Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Transportasi Canggih Diresmikan Jokowi, 2023 Jadi Masa Kejayaan Kereta Indonesia

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |16:14 WIB
2 Transportasi Canggih Diresmikan Jokowi, 2023 Jadi Masa Kejayaan Kereta Indonesia
2 Transportasi Publik Canggih Diresmikan Tahun Ini. (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Dalam satu tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan dua proyek transportasi publik yang kini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.

Kedua proyek transportasi massal tersebut merupakan proyek kereta api, diantaranya yakni kereta api ringan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

 BACA JUGA:

Kedua diniatkan untuk diresmikan bersama pada 18 Agustus 2023 akan tetapi dalam kenyataannya perencanaan tersebut tidak sesuai rencana. LRT Jabodebek lebih dulu diresmikan pada Senin, 28 September 2023. di Stasiun LRT Cawang.

Pembangunan LRT Jabodebek melibatkan empat perusahaan BUMN yakni PT Adhi Karya, PT Len Industri, PT INKA, dan PT Kereta Api Indonesia. Adapun peletakan batu pertama LRT Jabodebek dilakukan pada 9 September 2015.

LRT Jabodebek dibangun di atas lintasan sepanjang 41,2 kilometer yang membentang dari Dukuh Atas hingga Harjamukti Cibubur dan Dukuh Atas hingga Jatimulya.

Adapun proyek ini telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp32,6 triliun yang mulanya ditarget dapat beroperasi sejak 2019, namun proyek ini baru bisa diresmikan 2023.

 BACA JUGA:

Hal ini membuat adanya pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp2,6 triliun dari sebelumnya hanya Rp29,9 triliun. Cost overrun tersebut ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari PT KAI sebagai induk perusahaan.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan LRT terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Dan hari ini Alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur, Senin 28 Agustus 2023.

Pengoperasian LRT Jabodebek sendiri akan menggunakan sistem Communication-Based Train Control (CBTC) dengan Grade of Automation (GoA) level 3. Sistem CBTC ini adalah sistem pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis dari pusat kendali operasi serta tanpa masinis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076860/lepas-jokowi-pulang-ke-solo-erick-thohir-dan-pak-bas-terima-kasih-pak-FN59BGdP3O.png
Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076512/5-fakta-investasi-di-era-jokowi-realisasi-rp9-117-triliun-dan-sektor-ini-paling-diminati-EK1PYVDol7.jpg
5 Fakta Investasi di Era Jokowi, Realisasi Rp9.117 Triliun dan Sektor Ini Paling Diminati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076589/perbandingan-harta-jokowi-dan-sby-usai-purna-tugas-jadi-presiden-10-tahun-K6BFhN5WDv.jpg
Perbandingan Harta Jokowi dan SBY Usai Purna Tugas Jadi Presiden 10 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement