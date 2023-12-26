KCIC: Kereta Cepat Whoosh Angkut 1 Juta Penumpang

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat kereta cepat Whoosh telah mengangkut sebanyak 1 juta penumpang sejak beroperasi komersial pasa 17 Oktobee 2023.

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan ini menjadi pencapaian tonggak penting dalam pelayanannya karena sudah melayani 1.028.216 penumpang hingga 25 Desember 2023 dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi.

Adapun jumlah penumpang tertinggi yang dilayani dalam satu hari pada perjalanan kereta Whoosh telah mencapai hingga 21.500 penumpang per hari termasuk pada moment libur akhir tahun yang sedang berlangsung saat ini.

Dia mengatakan Ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat akan transportasi umum yang modern dan andal di Indonesia dengan efisiensi waktu tempuh dan kenyamanan.

"KCIC berterima kasih kepada seluruh penumpang Whoosh dan ini menjadi salah satu motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," ujar Dwiyana dalam keterangan tertulis, Selasa (26/12/2023).

Berdasarkan survey, 48% penumpang Kereta Cepat Whoosh sebelumnya merupakan pengguna mobil pribadi. Artinya kehadiran Whoosh berhasil untuk membantu program pemerintah dalam mengalihkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi umum yang lebih aman dan ramah lingkungan.

"Dengan tersedianya fasilitas yang baik dan layanan yang efisien, masyarakat semakin memilih transportasi umum seperti Whoosh, sehingga berkontribusi terhadap berkurangnya ketergantungan pada mobil pribadi," ujar Dwiyana.