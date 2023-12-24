123 Ribu Masyarakat Gunakan Kereta Cepat Whoosh Jelang Libur Nataru

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat volume pengguna jasa Kereta Cepat Whoosh meningkat sekitar 20% selama 1 pekan terakhir pada momen libur Natal dan Tahun Baru.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan, pada periode 17 hingga 23 Desember 2023 telah melayani sebanyak 123 ribu penumpang atau naik 20% dibandingkan periode yang sama di pekan sebelumnya.

"Jumlah penumpang tertinggi yang dilayani dalam satu hari sejauh ini mencapai 21 ribu penumpang untuk keberangkatan 23 Desember 2023," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2023).

Eva mengatakan, untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada penumpang Whoosh di Stasiun dan perjalanan pada momen libur akhir tahun ini, KCIC menghadirkan Santa Claus untuk menghibur penumpang dengan membagikan beragam hadiah menarik khususnya untuk penumpang anak.

Hal ini dilakukan lantaran KCIC ingin penumpang merasakan kegembiraan Natal maupun kemeriahan libur akhir tahun saat menggunakan Kereta Cepat Whoosh.