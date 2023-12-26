Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pabrik Air Minum Milik Konglomerat Hermanto Tanoko (CLEO) Resmi Beroperasi di IKN

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |16:01 WIB
Pabrik Air Minum Milik Konglomerat Hermanto Tanoko (CLEO) Resmi Beroperasi di IKN
CLEO beroperasi di IKN. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) milik PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) atau Tanobel resmi beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) emiten milik konglomerat Tancorp, Hermanto Tanoko, itu menembus Rp300 miliar. Hal ini diketahui dari unggahan akun media sosial Instagram resmi perusahaan.

“Tanpa basa-basi, produsen AMDK Tanobel, PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) telah beroperasi di IKN pada akhir 2023,” tulis unggahan di akun Tancorp.id, dikutip Selasa (26/12/2023).

Adapun pabrik ini bertempat di Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Jaraknya sekitar 40 menit dari Titik Nol IKN.

Seluruh dana capex Rp300 miliar telah digunakan untuk pembangunan pabrik baru, pengembangan, penambahan mesin, hingga jaringan wilayah distribusi di seluruh wilayah.

