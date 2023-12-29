Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Smelter Meledak di Morowali, Menko Luhut Minta Investigasi Selesai 2 Minggu! Jangan Main-Main dengan Keselamatan Manusia

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:52 WIB
Smelter Meledak di Morowali, Menko Luhut Minta Investigasi Selesai 2 Minggu! Jangan Main-Main dengan Keselamatan Manusia
Menko Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal Kecelakaan Kerja di Morowali (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepolisian bertindak cepat dan tegas atas insiden kecelakaan kerja di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil investigasi awal, terdapat indikasi tindakan yang melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terjadi kecelakaan dan korban jiwa.

Luhut meminta kepada Kapolda Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan investigasi tersebut dalam waktu dua minggu dan meminta tindakan tegas dari Polri terhadap setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi.

"Saya minta Polri bertindak cepat dan tegas apabila ada bukti pelanggaran oleh perusahaan," katanya dalam keterangan di Jakarta dikutip Antara, Jumat (29/12/2023).

Luhut menegaskan penegakan hukum perlu dilakukan demi keselamatan pekerja. Hal itu berdasarkan insiden serupa yang pernah terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada 2022 lalu.

Halaman:
1 2
