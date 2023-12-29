Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

15 Investor Siap Groundbreaking di IKN Awal 2024, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:48 WIB
15 Investor Siap Groundbreaking di IKN Awal 2024, Ini Daftarnya
Badan Otorita targetkan 15 investor groundbreaking di IKN 2024. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan pada bulan Januari - Februari tahun 2024 mendatang setidaknya ada 15 investor yang siap untuk melakukan groundbreaking.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Badan OIKN Agung Wicaksono menjelaskan groundbreaking yang akan diselenggarakan pada tahun depan itu meliputi proyek dari investor swasta dan lembaga pemerintah serta green project.

"Tahun 2024 kita juga mengawali groundbreaking lagi, antara bulan Januari hingga Februari, ada 15 investor. Sebagian diantaranya yang tadinya mau groundbreaking tapi dengan waktu terbatas mereka lakukan bulan Januari - Februari ini," ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, Agung juga memaparkan 13 investor swasta dan lembaga pemerintah yang rencananya bakal dilakukan gorundbreaking pada awal tahun depan mendatang. Seperti pembangunan perkantoran/Bank BCA, hingga Perkantoran/Bank Mandiri.

Kemudian beberapa investor baru seperti Royal Golden Eagle (RGE) Group untuk membangun hotel bintang 5 dan convention center, PT Gema Gerhana Sarana (GGS) membangun Showroom Furniture, Sinar Primera membangun kawasan pergudangan, dan Ciputra untuk membangun hunian hijau, hotel, dan lapangan golf.

Halaman:
1 2
