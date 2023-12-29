15 Investor Siap Groundbreaking di IKN Awal 2024, Ini Daftarnya

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan pada bulan Januari - Februari tahun 2024 mendatang setidaknya ada 15 investor yang siap untuk melakukan groundbreaking.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Badan OIKN Agung Wicaksono menjelaskan groundbreaking yang akan diselenggarakan pada tahun depan itu meliputi proyek dari investor swasta dan lembaga pemerintah serta green project.

BACA JUGA: Pembangunan Hunian Berimbang di IKN Bisa Bantu Atasi Backlog

"Tahun 2024 kita juga mengawali groundbreaking lagi, antara bulan Januari hingga Februari, ada 15 investor. Sebagian diantaranya yang tadinya mau groundbreaking tapi dengan waktu terbatas mereka lakukan bulan Januari - Februari ini," ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, Agung juga memaparkan 13 investor swasta dan lembaga pemerintah yang rencananya bakal dilakukan gorundbreaking pada awal tahun depan mendatang. Seperti pembangunan perkantoran/Bank BCA, hingga Perkantoran/Bank Mandiri.

BACA JUGA: Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara Jadi Acuan Pembangunan IKN

Kemudian beberapa investor baru seperti Royal Golden Eagle (RGE) Group untuk membangun hotel bintang 5 dan convention center, PT Gema Gerhana Sarana (GGS) membangun Showroom Furniture, Sinar Primera membangun kawasan pergudangan, dan Ciputra untuk membangun hunian hijau, hotel, dan lapangan golf.