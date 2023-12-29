Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Investasi Asing Belum Groundbreaking di IKN, Badan Otorita: Itu Bukan Prioritas!

Investasi Asing Belum Groundbreaking di IKN, Badan Otorita: Itu Bukan Prioritas!
Groundbreaking IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengaku belum ada investor asing yang belum melakukan groundbreaking di IKN.

Mengingat proses penjajakan pasar perdana yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah berlangsung setahun sejak November 2022. Namun para investor asing masih sebatas menyampaikan minat investasinya dan belum merealisasikan.

Agung menjelaskan, belum masuknya investor asing ke IKN bukan karena kurang berminat. Namun memang bukan prioritas pemerintah untuk memasukan investasi asing ke proyek ibu kota baru tersebut. Karena harapannya investor lokal bisa lebih dahulu melakukan investasi dengan menimbang aspek lahan yang dekat dengan pusat kota.

"Semua bisa dilakukan investor dalam negeri dan mereka pun bermitra dengan investor asing. Jadi buat saya ini tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan investor dalam negeri," ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/12/2023).

"Mengenai investor asing yang langsung groundbreaking, seperti yang disampaikan bapak Presiden, kita utamakan untuk investor dalam negeri dulu," sambungnya.

1 2
