HOME FINANCE HOT ISSUE

Waduh! Ada 3.000 Hektare Tambang Ilegal di IKN

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |04:05 WIB
Waduh! Ada 3.000 Hektare Tambang Ilegal di IKN
Ada 3.000 hektare tambang ilegal di IKN. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengidentifikasikan adanya 17.929 hektare (ha) luasan lahan tambang batu bara yang masih beroperasi. Ada 3.794,6 Ha yang teridentifikasi sebagai tambang ilegal.

Selain batu bara, Badan Otorita juga telah menemukan tambang lain seperti aktivitas penambangan pasir kuarsa, batuan, bahan galian-galian tanah bekas aktivitas penambangan.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Safitri menjelaskan, kegiatan pencegahan dan penanggulangan tambang ilegal yang dilakukan Otorita IKN Bersama Satgas sudah mencakup pencegahan seperti sosialisasi dan patrol serta operasi penertiban dan penanganan kasus.

"Keberadaan kegiatan penambahan ilegal ini tidak sejalan dengan Upaya untuk membangun kota hujan. Kita ingin IKN jadi contoh konsistensi penegakan hukum lingkungan," jelas Myrna dalam keterangan resminya, Jumat (29/12/2023).

Selama tahun 2023, Satgas melakukan sosialisasi dan patrol.

