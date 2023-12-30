Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: 99,7% Polis Jiwasraya Sudah Beralih ke IFG Life

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |16:22 WIB
Erick Thohir: 99,7% Polis Jiwasraya Sudah Beralih ke IFG Life
Hampir 100% polis asuransi jiwasraya dialihkan ke IFG (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut program penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah selesai. Erick mengapresiasi kerja keras banyak pihak dalam menyelesaikan persoalan lama Jiwasraya telah berhasil diselesaikan dengan tuntas melalui restrukturisasi, bail in dan transfer.

"Alhamdulillah hari ini kita lihat bersama proses penuntasan penyelamatan polis Jiwasraya dengan success rate persetujuan dari pemegang polis sebesar 99,7%” ujar Erick Sabtu (30/12/2023).

Erick menjelaskan pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi sebesar 99,7% terdiri atas korporasi sebesar Rp19,5 triliun, bancassurance sebesar Rp10,4 triliun, dan ritel sebesar Rp8,2 triliun.

"Ini bukan hal yang mudah, namun Alhamdulillah seperti komitmen awal bahwa program penyelamatan pemegang polis menjadi prioritas utama sebagai bentuk perlindungan nasabah Jiwasraya," ucap Erick.

Erick mengatakan Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi atau Indonesia Financial Group (IFG) berhasil menjawab kepercayaan dalam mengoptimalkan penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelesaikan restrukturisasi polis Jiwasraya. Erick berharap IFG melalui IFG Life dapat meneruskan capaian positif dalam memberikan proteksi kepada nasabah.

"Harapannya IFG Life terus bertumbuh menjadi perusahaan asuransi jiwa yang semakin besar, inovatif dan berkelanjutan," kata Erick.

Halaman:
1 2
