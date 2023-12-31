Jelang Tahun Baru, Dirjen Migas dan Pertamina Patra Niaga Pantau Keandalan Energi di NTT

KUPANG – Sebagai upaya memastikan kebutuhan energi di Nusa Tenggara Timur selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) dalam kondisi prima, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Migas KESDM) Tutuka Ariadji bersama direksi Pertamina Patra Niaga meninjau langsung sarana dan fasilitas operasional, serta memastikan pasokan energi dalam kondisi aman.

Peninjauan oleh Dirjen Migas turut didampingi oleh Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady, Tenaga Ahli Menteri KESDM Mulyono, Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Adapun lokasi peninjauan meliputi DPPU El Tari, Fuel Terminal Tenau, SPBU 5485106 Oesapa, dan Agen Minyak Tanah Subsidi PT Uma Tana Anawara 52.851.03.

Tutuka menjelaskan, peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan pasokan energi tercukupi dan seluruh persiapannya dilaksanakan dengan baik. Apresiasi pun turut dituturkan kepada Pertamina yang telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Nataru dalam melakukan berbagai antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan.

“Kami memastikan persiapan bagaimana pengiriman dari hulu sampai ke DPPU maupun Fuel Terminal, setelah itu transportasi pengiriman ke SPBU bisa dilaksanakan dengan baik. Kami juga melihat stoknya mencukupi untuk beberapa hari ke depan, istilahnya itu coverage days," ujarnya.