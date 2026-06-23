Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bukti Implementasi ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 bagi 500 Anak

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |15:09 WIB
Bukti Implementasi ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 bagi 500 Anak
Pegadaian gelar khitanan massal 2026 bagi 500 anak. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – PT Pegadaian (Persero) kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan menyelenggarakan program Khitanan Massal 2026 di area Ballroom Pegadaian Tower, pada Senin (22/6/2026). 

Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada 500 anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kantor Pusat Pegadaian. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. 

Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial.

Dengan adanya penyediaan akses medis yang inklusif dan merata, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera. 

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa kegiatan Khitanan Massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa. 

Khitanan massal ini, lanjutnya, menjadi bukti kelanjutan komitmen tulus dari Pegadaian untuk selalu hadir dan membawa manfaat nyata di tengah masyarakat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/15/3226041//pengharum_mobil-kH0I_large.jpg
3 Cara Menjaga Aroma Pengharum Mobil Bertahan Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/2/3225982//mandiri_jogja_marathon_2026-dMlH_large.jpeg
Lewat Mandiri Jogja Marathon 2026, Bank Mandiri Ciptakan Dampak Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/11/3225977//terminal_petikemas_semarang-DUHK_large.jpeg
Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/11/3225890//puluhan_pedagang_kuliner_terima_bright_gas-T2rb_large.jpeg
Pertamina Dukung Pelaku UMK di Jakarta Fair, Puluhan Pedagang Kuliner Terima Bright Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/340/3225885//liburan_sekolah_di_el_hotel_bandung-FwWa_large.jpeg
Warnai Liburan Sekolah dengan Aktivitas Seru di éL Hotel Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/16/3225870//asus-yU3f_large.jpg
Laptop Kerja ASUS untuk Karyawan Kantoran dengan Baterai Tahan Lama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement