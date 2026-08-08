ESG Kini Jadi Pertimbangan Bank dalam Ekspansi Bisnis

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) ke dalam strategi . (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) ke dalam strategi dan aktivitas bisnis perbankannya. Implementasi tersebut mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang menjadi pertimbangan dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menjelaskan, penerapan ESG merupakan bagian dari strategi keberlanjutan BTN dalam menjalankan bisnis perbankan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan.

“Ini bukan hanya sekadar konservasi. Secara strategi besar, ini merupakan salah satu pilar penting dalam visi dan misi kami, yaitu menjalankan bisnis perbankan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan,” ujar Setiyo, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Setiyo, komitmen tersebut telah dituangkan dalam roadmap ESG BTN. Kerangka tersebut menjadi salah satu acuan Perseroan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam aktivitas perusahaan, termasuk dalam pengembangan bisnis.

“Dalam setiap ekspansi bisnis, salah satu aspek yang kami nilai adalah ESG, termasuk bagaimana pengelolaan lingkungannya. Kegiatan hari ini menjadi salah satu gambaran bagaimana ESG BTN diimplementasikan melalui aksi nyata, salah satunya penanaman mangrove,” katanya.