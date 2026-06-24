Cek Jadwal Pemadaman Listrik PLN Hari Ini

JAKARTA - Jadwal pemadaman listrik PLN hari ini. Masyarakat dapat mengecek pemadaman listrik PLN yang masih terjadi di Pulau Jawa khususnya di wilayah Jabodetabek.

Masyarakat masih mengalami pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah. Bahkan, di sebagian wilayah Jakarta terjadi pemadaman listrik.

Salah satu cara untuk mengecek jadwal pemadaman listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat memilih menu 'Pengaduan' di halaman utama.

Selanjutnya, fitur 'Cek Padam Sekitar Saya' akan menampilkan peta kondisi kelistrikan di sekitar lokasi, termasuk wilayah yang sedang mengalami gangguan atau pemadaman.

Cara Cek Jadwal Pemadaman Listrik di PLN Mobile

- Unduh dan buka aplikasi PLN Mobile

- Login menggunakan nomor ponsel yang ter daftar

- Pilih menu Pengaduan pada halaman utama

- Klik fitur Cek Padam Sekitar Saya

- Pilih ID Pelanggan atau nomor meter yang ingin dicek

- Tunggu beberapa saat hingga sistem memproses data

- Aplikasi akan menampilkan peta lokasi beserta informasi kondisi listrik di sekitar pelanggan

Selain PLN Mobile, informasi pemadaman listrik juga dapat diakses melalui situs web resmi PLN. Pelanggan bisa mengunjungi www.pln.co.id atau portal layanan pelanggan di layanan.pln.co.id, lalu mencari menu informasi gangguan atau pemadaman.

PLN juga aktif memberikan informasi dan menerima pengaduan melalui akun media sosial resminya. Pelanggan dapat berinteraksi melalui Instagram (@pln123_official), X (sebelumnya Twitter) (@pln_123), atau Facebook (PLN 123).

Masyarakat juga bisa menghubungi call center PLN di nomor 123