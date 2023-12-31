Pemerintah Bangun PLBN di Papua, Ini 3 Spesifikasinya

JAKARTA - Pemerintah membangun Pos Lintas Bahan Negara (PLBN) di perbatasan Papua. PLBN ini memiliki tujuan pembangunan yang berbeda-beda.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada 3 PLBN yang dibangun di Papua, di antaranya adalah Skouw, Sota, dan Yetetkun. Selain itu, ketiga PLBN tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

"Kementerian PUPR terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan, salah satunya melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," tulis KemenPUPR, melalui laman Instagram @kemenpupr, Minggu (31/12/2023).

Selanjutnya, KemenPUPR juga menyatakan, hadirnya PLBN tersebut tidak hanya menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Hal tersebut juga memiliki fungsi pertahanan dan keamanan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.