Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Tarif Cukai Naik Bikin Harga Rokok Makin Mahal di 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |05:32 WIB
4 Fakta Tarif Cukai Naik Bikin Harga Rokok Makin Mahal di 2024
Fakta harga cukai naik. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa tarif cukai hasil tembakau (CHT) di tahun 2023 dan 2024 akan naik. 

Sehingga hal itu tentu akan berdampak ke mahalnya harga rokok pada 2024.

 BACA JUGA:

Sri menyebut bahwa tarif baru akan mulai berlaku pada bulan Januari 2023 dan 2024 mendatang. Di mana pemerintah akan meningkatkan target penerimaan cukai sebesar 8,3% menjadi Rp246,1 triliun pada tahun 2024.

Berikut fakta cukai naik bikin harga rokok makin mahal di 2024, dirangkum Okezone, Senin (1/1/2023):

1. Tarif HT Naik

Dengan kenaikan tarif cukai, akan ada kenaikan tarif HT dengan rata-rata 10% pada tahun 2023 dan 2024.

"Untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), maksimum sebesar 5% dalam rangka keberlangsungan tenaga kerja," ujar Sri dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

2. Berpihak Pada Petani Lokal

Untuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dia menyebut bahwa pangsa tenaga kerjanya paling besar (labour intensive) dan penggunaan bahan baku lokalnya paling besar sehingga hanya naik 5%.

"Ini bentuk keberpihakan terhadap tenaga kerja dan terutama untuk para petani karena penggunaan bahan baku lokalnya lebih besar," ungkap Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170905/rokok-tPFl_large.png
Tarif Cukai Rokok 2026 Naik? Ini Penjelasan Wamenkeu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164888/sri_mulyani-gIkO_large.jpg
Target Penerimaan Bea Cukai 2026 Rp334,3 Triliun, Rokok Masih Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159178/cukai_rokok-MvIs_large.jpg
Ini Alasan Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154268/rokok-VqZc_large.png
Bocoran Bungkus Rokok Mau Diseragamkan Tanpa Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148314/dirjen_bea_cukai-8uvt_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Diminta Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146955/rokok-3BbV_large.jpg
Alasan Muncul Usulan Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement