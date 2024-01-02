Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wapres Buka Perdagangan Bursa 2024, IHSG Bergerak ke Level 7.268

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |09:26 WIB
Wapres Buka Perdagangan Bursa 2024, IHSG Bergerak ke Level 7.268
Wapres Buka Perdagangan Bursa 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI Maruf Amin membuka perdagangan pasar modal di awal 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka koreksi 0,06% di 7.268,39.

Beberapa detik awal indeks komposit masih tertekan 0,07% di 7.267,47. Sebanyak 164 saham menguat, 117 melemah, dan 269 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp135,32 miliar, dari net-volume 195,44 juta saham yang diperdagangkan.

Maruf Amin didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Inonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, sejumlah anggota DPR RI, dan pejabat Self-Regulatory Organizations (SRO).

Pantauan di lokasi, Wapres Maruf melakukan pemotongan Gong dan menandatangani sertifikat sebagai seremoni perdagangan awal 2024.

“Mewakili Presiden RI, saya resmi membuka perdagangan perdana 2024. Pasar modal perlu didorong untuk lebih dikembangkan, dengan meningkatkan literasi dan edukasi,” kata Maruf dalam sambutannya di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/1/2023).

LQ45 koreksi 0,17% di 969,91, indeks JII menguat 0,20% di 536,76, indeks MNC36 turun 0,14% di 364,18, serta IDX30 melandai 0,15% di 494,46.

Sektor yang di zona hijau antara lain konsumer siklikal 0,28%, konsumer nonsiklikal 0,10%, bahan baku 0,03%, energi 0,19%, dan transportasi 1,81%. Sedangkan yang melemah adalah keuangan 0,36%, kesehatan 0,70%, industri 0,15%, infrastruktur 0,03%, dan teknologi 0,32%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement