Wapres Buka Perdagangan Bursa 2024, IHSG Bergerak ke Level 7.268

JAKARTA - Wakil Presiden RI Maruf Amin membuka perdagangan pasar modal di awal 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka koreksi 0,06% di 7.268,39.

Beberapa detik awal indeks komposit masih tertekan 0,07% di 7.267,47. Sebanyak 164 saham menguat, 117 melemah, dan 269 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp135,32 miliar, dari net-volume 195,44 juta saham yang diperdagangkan.

Maruf Amin didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Inonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, sejumlah anggota DPR RI, dan pejabat Self-Regulatory Organizations (SRO).

Pantauan di lokasi, Wapres Maruf melakukan pemotongan Gong dan menandatangani sertifikat sebagai seremoni perdagangan awal 2024.

“Mewakili Presiden RI, saya resmi membuka perdagangan perdana 2024. Pasar modal perlu didorong untuk lebih dikembangkan, dengan meningkatkan literasi dan edukasi,” kata Maruf dalam sambutannya di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/1/2023).

LQ45 koreksi 0,17% di 969,91, indeks JII menguat 0,20% di 536,76, indeks MNC36 turun 0,14% di 364,18, serta IDX30 melandai 0,15% di 494,46.

Sektor yang di zona hijau antara lain konsumer siklikal 0,28%, konsumer nonsiklikal 0,10%, bahan baku 0,03%, energi 0,19%, dan transportasi 1,81%. Sedangkan yang melemah adalah keuangan 0,36%, kesehatan 0,70%, industri 0,15%, infrastruktur 0,03%, dan teknologi 0,32%.