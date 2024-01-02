Buka Perdagangan Saham 2024, Wapres: Mari Songsong Tahun Ini dengan Optimisme

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2024 di Main Hall BEI. Wapres mengatakan bahwa 2024 merupakan tahun berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Mari kita songsong tahun ini dengan penuh optimisme, penuh semangat, dan diikuti kerja keras, agar pembangunan negeri ini mencapai tujuan mulianya. Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2024 menandai dimulainya tahun berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Wapres dalam sambutannya, Selasa (2/1/2023).

Wapres pada kesempatan itu mengatakan bahwa Tahun 2024 masih menunjukkan tanda-tanda optimisme pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2023 mencapai hampir 5% (year-on-year).

“Terlebih jika mengaca pada kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2023, maka kita pun sepantasnya optimis,” kata Wapres.

BACA JUGA: Rekomendasi Saham Pilihan di Hari Pertama Perdagangan BEI

Wapres mengatakan selain stabilitas pasar modal yang terjaga, pertumbuhan positif nampak dari meningkatnya aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor ritel. Investor ritel pasar modal yang kini mencapai 12 juta lebih, mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat yang kian baik

“Berbagai prestasi bursa efek juga diharapkan memberi suntikan optimisme yang lebih besar lagi, bagi pelaku pasar modal maupun masyarakat luas. Dengan eksekusi strategi dan kebijakan yang tepat, saya meyakini pasar modal Indonesia mampu berkinerja lebih cerah,” ujarnya.