HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi Desember 2023 Capai 0,41%, Sepanjang 2023 Tembus 2,6%

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:44 WIB
Inflasi Desember 2023 Capai 0,41%, Sepanjang 2023 Tembus 2,6%
Inflasi Desember 2023 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2023 sebesar 0,41%. Dengan demikian inflasi Indonesia pada akhir 2023 mencapai 2,61% secara tahunan.

"Dalam grafik terlihat tingkat inflasi Desember 2023 merupakan yang tertinggi sepanjang 2023," jelas Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A Widyasanti, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

 BACA JUGA:

Adapun penyumbang terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi 1,07% dan andil inflasi 0,29%.

"Kemudian, komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi 0,06%, bawang merah dengan andil inflasi 0,04%, cabai rawit dengan andil inflasi 0,02%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%, serta telur ayam ras 0,02%," katanya.

Halaman:
1 2
