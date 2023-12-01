Tekanan Inflasi Beras Melandai di November 2023

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tekanan inflasi beras melandai di November 2023. Sementara itu, jumlah kota yang mengalami deflasi mulai bertambah.

"Pada November 2023, beras masih mengalami inflasi dengan tekanan yang terus melemah, yaitu sebesar 0,43%," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Dia mengatakan, kondisi tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi pada inflasi beras akhir tahun 2022.

"Jika dilihat, di November 2022 tekanan inflasi beras melemah dibandingkan bulan sebelumnya," ungkap Edy.

BPS juga mencatat jumlah kota yang mengalami inflasi beras mengalami penurunan pada November 2023, di mana 59 kota mengalami inflasi, 21 kota mengalami deflasi, dan 10 kota stabil.

"Pada November 2023, jumlah kota yang mengalami deflasi beras semakin bertambah jika dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya," tandas Edy.