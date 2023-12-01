Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekanan Inflasi Beras Melandai di November 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:02 WIB
Tekanan Inflasi Beras Melandai di November 2023
Inflasi beras melandai di November (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tekanan inflasi beras melandai di November 2023. Sementara itu, jumlah kota yang mengalami deflasi mulai bertambah.

"Pada November 2023, beras masih mengalami inflasi dengan tekanan yang terus melemah, yaitu sebesar 0,43%," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Dia mengatakan, kondisi tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi pada inflasi beras akhir tahun 2022.

"Jika dilihat, di November 2022 tekanan inflasi beras melemah dibandingkan bulan sebelumnya," ungkap Edy.

BPS juga mencatat jumlah kota yang mengalami inflasi beras mengalami penurunan pada November 2023, di mana 59 kota mengalami inflasi, 21 kota mengalami deflasi, dan 10 kota stabil.

"Pada November 2023, jumlah kota yang mengalami deflasi beras semakin bertambah jika dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya," tandas Edy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187026/bps-IaQ7_large.png
Inflasi November 2025 Capai 0,17 Persen, Harga Pangan Relatif Stabil Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187017/emas_penyumbang_inflasi-4fAE_large.jpg
Emas Jadi Penyumbang Utama Inflasi November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186999/inflasi_november_2025-qm3p_large.JPG
Inflasi November 2025 Naik 0,17 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186599/menko_airlangga-pSJc_large.jpg
Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement