Inflasi November 0,38%, Ini Biang Keroknya

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi November 2023 sebesar 0,38% dibandingkan Oktober 2023. Jika dibandingkan dengan November 2022, maka inflasi di November 2023 sebesar 2,86%.

"Untuk inflasi tahun kalender, November 2023 terhadap Desember 2022 adalah sebesar 2,19%," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Dia menyebut bahwa tingkat inflasi bulan November 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar pada November 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,23% dan andil inflasi sebesar 0,32%.

"Adapun komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai merah dengan andil inflasi 0,16%, cabai rawit dengan andil inflasi 0,08%, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,03%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%, dan gula pasir serta telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%," jelas Edy.