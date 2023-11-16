Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melesat Didukung Penurunan Inflasi AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:50 WIB
Wall Street Melesat Didukung Penurunan Inflasi AS
Wall Street Berakhir Menguat. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Data inflasi AS terbaru memperkuat harapan investor bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga, sementara saham ritel didorong oleh perkiraan optimis dari target.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 163,51 poin, atau 0,47%, menjadi 34.991,21, S&P 500 (.SPX) bertambah 7,18 poin, atau 0,16%, pada 4.502,88 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 9,46 poin, atau 0,07%, pada 14.103,84.

Shares in Target (TGT.N) melonjak 17,8% dalam persentase kenaikan satu hari terbesar sejak Agustus 2019 setelah pengecer memperkirakan laba kuartal keempat jauh di atas ekspektasi pelonggaran biaya rantai pasokan.

Prospek cerah Target mengangkat saham pengecer lain termasuk Macy's (M.N), yang naik 7,5%, dan Kohl's (KSS.N), yang ditutup naik hampir 9%. Indeks kebutuhan pokok konsumen S&P 500 (.SPLRCS), yang mencakup Target, menjadi sektor yang memperoleh keuntungan terbesar, bertambah 0,7%.

Saham-saham menguat pada hari Selasa setelah pembacaan indeks harga konsumen (CPI) yang lebih lemah dari perkiraan meningkatkan optimisme bahwa The Fed mungkin dapat menghindari kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Data tambahan pada hari Rabu menunjukkan penurunan harga produsen terbesar dalam 3-1/2 tahun pada bulan Oktober karena harga bensin yang lebih murah, memberikan lebih banyak bukti berkurangnya tekanan harga.

Juga pada data penjualan ritel menunjukkan penurunan yang lebih kecil dari perkiraan sebesar 0,1% pada bulan Oktober, dibandingkan perkiraan penurunan 0,3%, menurut ekonom yang disurvei oleh Reuters.

"Kedua poin data tersebut menegaskan kembali pesan dari hari Selasa bahwa The Fed tampaknya melakukan soft landing dengan cukup baik," kata Kepala Strategi Pasar Lazard, Ronald Temple, dilansir dari Reuters, Kamis (16/11/2023).

Setelah pergerakan besar tiga indeks utama Wall Street pada sesi sebelumnya, Temple mengatakan data hari Rabu "tidak mengubah narasi."

Indeks acuan S&P 500 (.SPX) dan Nasdaq (.IXIC) yang padat teknologi telah membukukan persentase kenaikan harian terbesar dalam lebih dari enam bulan pada hari Selasa, setelah data harga konsumen.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, energi (.SPNY) mengalami penurunan terbesar, turun 0,3%, diikuti oleh utilitas (.SPLRCU). Setelah kebutuhan pokok konsumen, layanan komunikasi (.SPLRCL) mengalami kemajuan paling pesat, dengan dorongan dari Walt Disney (DIS.N). Perusahaan hiburan itu naik 3% setelah laporan bahwa aktivis investor ValueAct Capital telah mengakuisisi saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement