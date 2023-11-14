Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup dengan Indeks S&P 500 Turun Jelang Data Inflasi AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |07:07 WIB
Wall Street Ditutup dengan Indeks S&P 500 Turun Jelang Data Inflasi AS
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah dengan indeks S&P 500 menutup sesi perdagangan Senin (13/11/2023) waktu setempat. Hal itu karena investor menahan napas sebelum pembacaan inflasi penting yang dapat memberikan petunjuk mengenai berapa lama Federal Reserve AS akan mempertahankan suku bunga tetap tinggi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 54,77 poin, atau 0,16%, menjadi 34.337,87, S&P 500 (.SPX) kehilangan 3,69 poin, atau 0,08%, menjadi 4.411,55 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 30,37 poin, atau 0,22% menjadi 13.767,74.

Setelah indeks menikmati reli yang solid pada hari Jumat, pasar mengalihkan fokusnya pada hari Senin ke data Indeks Harga Konsumen (CPI), yang akan dirilis pada Selasa pagi.

Para ekonom memperkirakan kenaikan sebesar 3,3% untuk bulan Oktober, turun dari 3,7% pada bulan September. Namun harga inti diperkirakan tidak berubah dari bulan sebelumnya.

Pembacaan CPI, bersama dengan pasar tenaga kerja, "jelas merupakan faktor penentu dalam hal-hal yang penting bagi pasar keuangan, karena hal ini menentukan arah kebijakan Fed selanjutnya," kata Matt Stucky, kepala manajer portofolio ekuitas di Northwestern Mutual Wealth Management Company di Milwaukee, Wisconsin.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
