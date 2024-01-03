Ternyata Segini Gaji Bella Damaika Selingkuhan Elmer per Bulan Jadi Pramugari

JAKARTA - Ternyata segini gaji Bella Damaika selingkuhan Elmer per bulan jadi pramugari. Apalagi, selingkuhan dari pilot Citilink sempat mendapatkan transfer Rp1 juta dari suami Ira Nandha.

Dalam hal ini Bella Damaika merupakan salah satu pramugari Citilink. Sayang, kasus perselingkuhannya dengan Elmer Syaherman ini membuatnya dilarang terbang.

Tentunya, warganet pensaran jika tidak terbang maka gajinya akan berkurang. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji Bella Damaika selingkuhan Elmer per bulan jadi pramugari yakni berbeda-beda tergantung tingkatannya. Adapun gaji dari pramugari Indonesia terdiri dari gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang saku, Uang lembur, uang tunjangan hari raya dan juga tunjangan lainnya. Semakin tinggi jam terbang maka gaji pramugari di maskapai Indonesia akan besar.

Untuk gaji pramugari dari Citilink junior akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp4 juta perbulan, dan untuk pramugari Citilink senior mendapatkan gaji pokok Rp6 juta perbulan.