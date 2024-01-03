Apa Ciri-Ciri Penipuan Pinjaman Online?

JAKARTA - Apa ciri-ciri penipuan pinjaman online? Pinjaman online (Pinjol) sangat marak digunakan. Hal ini membuat kasus penipuan juga sering terjadi.

Apa ciri-ciri penipuan pinjaman online? Adalah pertanyaan yang sering muncul tak hanya dari para pengguna Pinjol, tapi juga dari kalangan masyarakat umum. Pasalnya, kasus penipuan pinjaman online sangat sering menimpa masyarakat yang tidak menggunakannya.

Kasus penipuan pinjaman online semakin hari bertambah jumlahnya dan hal ini membuat resah masyarakat. Lantas, apa ciri-ciri penipuan pinjaman online?

Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penipuan pinjaman online sering dilakukan via SMS.

Apa ciri-ciri penipuan pinjaman online? Ciri-cirinya adalah seperti berikut:

1. Nomor Tidak Dikenal

SMS penipuan pinjaman online seringkali berasal dari nomor umum yang terdiri atas digit yang banyak. Umumnya SMS asli yang berasal dari masing-masing operator terdiri sekitar 3-6 digit angka. Waspadailah SMS dari nomor yang tidak dikenal.

2. Tidak ada Persyaratan

Ciri-ciri penipuan pinjaman online biasanya akan menawarkan pinjaman secara cepat langsung cair tanpa memberikan persyaratan khusus. Hal ini patut dicurigai karena pinjaman online yang legal akan memberikan persyaratan dan ketentuan yang jelas. Apabila ingin mengajukan pinjaman, pastikan pinjaman online yang dipilih memberikan persyaratan dan ketentuan yang jelas serta harus melalui website resmi atau aplikasi.

3. Informasi Perusahaan Tidak Valid

Pinjaman online yang legal akan memiliki informasi perusahaan yang jelas. Sedangkan penipuan pinjaman online ilegal biasanya akan menutupi informasi perusahaan. Oleh karena itu, pastikan selalu kelengkapan dan kebenaran informasi dari identitas perusahaan.

4. Spam SMS Hingga Telepon

Penipuan pinjaman online biasanya akan menawarkan secara agresif dengan cara memberikan spam chat dan telepon. Apabila mendapati hal tersebut, jangan menjawab SMS dan panggilan dari nomor tidak dikenal.

5. Uang Deposito Tak Wajar

Penipuan pinjaman online akan meminta uang tambahan. Misalnya, akan diminta uang sekian untuk program keanggotaan, uang sekian lagi untuk biaya pembulatan, ataupun biaya lain-lain lagi. Pada awalnya mungkin tidak akan besar dan berkata bahwa biaya tersebut adalah biaya terakhir. Namun, akan persyaratan deposito agar pinjaman cair akan terus ada. Kemudian pelaku akan tiba-tiba menghilang. Pastikan syarat dan persyaratan pinjaman online secara jelas. Apabila ada biaya yang tidak jelas, maka segera tinggalkan pinjol tersebut dan carilah yang lain.