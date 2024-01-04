Harga Terbaru Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg dari Aceh hingga Papua

JAKARTA - Cek Harga Terbaru Gas LPG Januari 2024 di Seluruh Indonesia. PT Pertamina Patra Niaga telah menetapkan daftar harga Liquefied Petroleum Gas (LPG). Harga gas LPG khususnya yang non subsidi berukuran 5,5 kg dan 12 kg mengalami penurunan harga mulai per 1 Januari 2024.

Penurunan harga gas LPG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi perlu diingat bahwa penurunan harga gas LPG ini hanya berlaku untuk gas non subsidi.

LPG 5,5 Kg adalah jenis gas LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, dan gas LPG ini tidak disubsidi oleh pemerintah. Sehingga harga gas LPG 5,5 Kg per 1 Januari 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.000 dari harga sebelumnya. Harga tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya LPG 12 Kg adalah gas LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, gas LPG 12 Kg juga tidak disubsidi oleh pemerintah. Sehingga harga gas LPG 12 Kg per 1 Januari 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.000 dari harga sebelumnya. Harga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Diketahui harga jual LPG non subsidi rumah tangga di tingkat agen di luar radius 60 km dari lokasi filling plant adalah harga jual di tingkat agen pada tabel di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru LPG non subsidi dikutip dari situs resmi Pertamina:

- Aceh

Bright gas 5,5 kg: Rp94.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000

- Sumatera Barat

Bright gas 5,5 kg: Rp94.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000

- Riau

Bright gas 5,5 kg: Rp94.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000

- Kepulauan Riau

Bright gas 5,5 kg: Rp94.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000

- Jambi

Bright gas 5,5 kg: Rp94.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000

- Sumatera Selatan

Bright gas 5,5 kg: Rp94.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000

- Bangka Belitung

Bright gas 5,5 kg: Rp97.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp202.000

- Lampung

Bright gas 5,5 kg: Rp97.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp202.000

- Banten

Bright gas 5,5 kg: Rp90.000

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp192.000