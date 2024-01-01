Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli LPG 3 Kg Wajib Bawa KTP, Begini Caranya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:18 WIB
Beli LPG 3 Kg Wajib Bawa KTP, Begini Caranya
Cara beli gas elpiji 3 kg (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beli LPG 3 kg wajib membawa KTP berlaku mulai hari ini. Kementerian ESDM menetapkan setiap masyarakat pengguna LPG 3kg yang akan membeli wajib harus terdata di sistem dahulu.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang ingin membeli namun belum terdata, maka ia harus wajib mendaftar terlebih di agen atau sub penyalur.

Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

Sehingga dirinya menghimbau untuk masyarakat yang belum terdata agar segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG Tabung 3 Kg.

"Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK," ungkap Tutuka dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin (1/1/2024).

Adapun hingga saat ini dari data yang tercatat, kurang lebih 28 sampai 30 juta pengguna LPG Tabung 3 Kg sudah mendaftar dan bertransaksi menggunakan merchant app Pertamina di Penyalur/Pangkalan resmi.

Halaman:
1 2
