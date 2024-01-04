Kanopi Stasiun Tugu Yogyakarta Ambruk, KAI: Hujan Deras dan Angin

JAKARTA - Kanopi drop zone di sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta ambruk pada Kamis (4/1/2024). PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyebut kanopi ambruk karena hujan deras dan angin kencang.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, kanopi tersebut roboh saat kawasan Stasiun Yogyakarta diterpa hujan deras dan angin kencang. Hal itu membuat tiang-tiang penyangga yang terbuat dari pipa besi mengalami bengkok dan patah sehingga kanopi jadi ambruk.

Ambruknya kanopi di Stasiun Tugu Yogyakarta menimpa lima mobil pelanggan sehingga mengalami kerusakan ringan. Joni memastikan dari insiden itu tidak ada korban jiwa.

Bahkan, kejadian tersebut juga tidak mengganggu operasional perjalanan kereta api.

“Saat ini para petugas KAI bekerja sama dengan Basarnas setempat tengah melakukan evakuasi terhadap mobil yang terjebak reruntuhan kanopi,” ujar Joni melalui keterangan pers, Kamis (4/1/2024).

Dia menyebut, para pemilik kendaraan sudah diantarkan ke tempat yang aman dan sudah disepakati bersama bahwa KAI Group akan menanggung seluruh kerusakan yang dialami pelanggan yang terdampak.