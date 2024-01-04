Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cuci Darah Tanpa Biaya, Pria Ini Andalkan Program JKN untuk Jaminan Kesehatan Keluarga

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |17:13 WIB
Cuci Darah Tanpa Biaya, Pria Ini Andalkan Program JKN untuk Jaminan Kesehatan Keluarga
Pasien Cuci Darah Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

BANJARMASIN - Tidak terasa sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan telah hadir untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan mengandalkan program ini.

Hal tersebut dirasakan oleh Fauziannoor (41), peserta JKN yang menderita gagal ginjal dan mengharuskan dirinya untuk menjalani terapi hemodialisis secara rutin.

Layanan hemodialisis merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumya dilakukan oleh pengidap masalah ginjal dimana ginjalnya sudah tak berfungsi dengan optimal.

Pada dasarnya, tubuh manusia memang mampu mencuci darah secara otomatis, tapi bila terjadi masalah pada ginjal tentunya kondisinya akan lain lagi.

“Awalnya saya memang tidak merasakan ada masalah yang terjadi di tubuh saya, saya merasa baik-baik saja. Tetapi suatu saat, kira-kira sekitar tujuh bulan yang lalu saya merasakan nyeri hingga mati rasa di sekitar pinggang saya. Akhirnya saya diantar keluarga untuk periksa ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ternyata saya divonis mengalami gagal ginjal kronik dan harus melakukan cuci darah,” kata Fauziannoor membagikan pengalamannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167907/bpjs_kesehatan-K9YH_large.jpg
Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Tanda-Tanda Ekonomi Melemah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167903/bpjs_kesehatan-OXBA_large.jpg
Fenomena Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164925/bpjs_kesehatan-qzf7_large.jpg
Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164646/sri_mulyani-9bpc_large.jpg
Sri Mulyani Ungkap Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156557/bpjs_kesehatan-U0Ya_large.jpg
BPJS dan Kartu Indonesia Sehat Apakah Sama? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155280/bpjs_kesehatan-VOo4_large.jpg
Daftar 8 Penyakit Termahal yang Dibayar BPJS Kesehatan di 2024, Nilainya Rp37 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement