Cuci Darah Tanpa Biaya, Pria Ini Andalkan Program JKN untuk Jaminan Kesehatan Keluarga

BANJARMASIN - Tidak terasa sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan telah hadir untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan mengandalkan program ini.

Hal tersebut dirasakan oleh Fauziannoor (41), peserta JKN yang menderita gagal ginjal dan mengharuskan dirinya untuk menjalani terapi hemodialisis secara rutin.

Layanan hemodialisis merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumya dilakukan oleh pengidap masalah ginjal dimana ginjalnya sudah tak berfungsi dengan optimal.

Pada dasarnya, tubuh manusia memang mampu mencuci darah secara otomatis, tapi bila terjadi masalah pada ginjal tentunya kondisinya akan lain lagi.

“Awalnya saya memang tidak merasakan ada masalah yang terjadi di tubuh saya, saya merasa baik-baik saja. Tetapi suatu saat, kira-kira sekitar tujuh bulan yang lalu saya merasakan nyeri hingga mati rasa di sekitar pinggang saya. Akhirnya saya diantar keluarga untuk periksa ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ternyata saya divonis mengalami gagal ginjal kronik dan harus melakukan cuci darah,” kata Fauziannoor membagikan pengalamannya.