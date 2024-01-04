Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Biaya Admin BCA Naik Mulai 19 Januari 2024 dan Limit Transfer, Ini Rincian Lengkapnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |18:12 WIB
Biaya Admin BCA Naik Mulai 19 Januari 2024 dan Limit Transfer, Ini Rincian Lengkapnya
Biaya Admin BCA Naik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Biaya administrasi bulanan dan limit transaksi harian PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA pada sejumlah jenis tabungan naik mulai 19 Januari 2024.

"Untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan transaksi, limit transaksi harian dan biaya administrasi bulanan akan mengalami perubahan mulai 19 Januari 2024," tulis manajemen BCA, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Hampir seluruh jenis kartu debit BCA terkena dampak perubahan ini, kecuali TabunganKu.

Penyesuaian tidak hanya dilakukan pada biaya administrasi, tetap juga pada limit transaksi harian atau batas transaksi harian berupa tarik tunai, transfer, dan transaksi debit. Pengaturan limit transaksi ini dapat dilakukan melalui aplikasi myBCA dan BCA mobile.

Biaya admin BCA xpresi contohnya naik dari Rp7.500 menjadi Rp10.000. Selain itu, untuk limit tarik tunai Tahapan Xpresi BCA juga naik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta per hari.

Berikut rincian limit transaksi harian dan biaya administrasi bulanan:

1. Tahapan Xpresi BCA

- Tarik tunai: jadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp7 juta

- Transfer antar rekening BCA: jadi Rp50 juta dari Rp25 juta

- Transfer antar bank: jadi Rp20 juta dari Rp10 juta

- Transaksi debit: jadi Rp50 juta dari Rp25 juta

- Biaya administrasi: jadi Rp10.000

2. Tabunganku

- Tarik tunai: tetap Rp7 juta

- Transfer antar rekening BCA: tetap Rp25 juta

- Transfer antar bank: -

- Transaksi debit: -

- Biaya administrasi: tetap gratis

3. Debit BCA Silver/Blue (Mastercard)

- Tarik tunai: jadi Rp15 juta dari Rp10 juta

- Transfer antar rekening BCA: jadi Rp100 juta dari Rp50 juta

- Transfer antar bank: jadi Rp30 juta dari Rp15 juta

- Transaksi debit: jadi Rp100 juta dari Rp50 juta

- Biaya administrasi: tetap Rp15.000

1 2
