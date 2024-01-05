Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

3 Saham Perbankan Cetak Sejarah, Tembus Level Tertinggi Sepanjang Masa

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |07:44 WIB
3 Saham Perbankan Cetak Sejarah, Tembus Level Tertinggi Sepanjang Masa
3 Saham Perbankan Tembus Level Tertinggi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju ke level tertinggi ataul all time high membuat tiga saham perbankan ‘big caps’ mencetak level tertinggi sepanjang masa. Kinerja all-time high (ATH) ini dicapai pada Kamis 4 Januari 2024.

Ketiganya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Penguatan tiga saham ‘blue chip’ itu juga tak terlepas dari aksi beli investor asing, yang total mencapai Rp1,3 triliun.

Tak main-main, kenaikan saham-saham tersebut juga berkontribusi utama terhadap kenaikan IHSG yang kembali mencetak rekor barunya.

Berikut adalah kinerja BMRI, BBNI, dan BBCA sepanjang Kamis (4/1/2023):

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Saham BMRI berakhir menguat 4,10% di Rp6.350 per saham. Level tertinggi disentuh di Rp6.400 per saham, dari rekor sebelumnya Rp6.200 pada 5 Oktober 2023.

Transaksi-net mencapai Rp960,41 miliar, dengan net-volume sebesar 152,51 juta lembar saham. Investor asing memborong Rp403,30 miliar di seluruh pasar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

Saham BBNI ditutup naik 4,67% di Rp5.600 per saham, dengan titik tertinggi di Rp5.675, dari rekor ATH sebelumnya pada 15 Desember 2023 sebesar Rp5.425 per saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement