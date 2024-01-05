Daftar Aplikasi Pinjol yang Tidak Perlu Verifikasi Wajah

JAKARTA - Verifikasi wajah dalam pinjol dinilai sebagai syarat yang susah karena sering terjadi kegagalan atau eror saat proses peminjaman. Maka dari itu, banyak pengguna yang lebih memilih aplikasi pinjol tanpa verifikasi wajah.

Perlu diketahui kemudahan dalam pinjaman justru malah mengkhawatirkan, sebab tidak semua aplikasi pinjol legal. Pengguna harus berhati-hati untuk memilih aplikasi yang aman agar tidak merugikan diri sendiri.

Bagi para pengguna yang sudah memutuskan untuk menggunakan pinjol sebaiknya harus cermat dalam memilih aplikasi yang sudah terverifikasi oleh OJK. Dirangkum Okezone, Kamis (4/1/2023), berikut daftar 8 aplikasi pinjol legal tanpa verifikasi wajah.

1. Spinjam

Sudah banyak masyarakat tahu bahwa Spinjam merupakan layanan pinjol resmi dari Shopee berupa uang tunai. Dana Spinjam bisa ditarik dari bank dan digunakan untuk belanja Shopee ataupun melunasi tagihan mendesak di luar aplikasi.

2. Home Kredit

Home Credit merupakan aplikasi aplikasi pinjaman online dengan bunga rendah dan sudah terdaftar di OJK. Jika ingin mengajukan cicilan, modalnya cukup KTP dan satu dokumen pendukung seperti kartu keluarga, buku tabungan, dan SIM.

Selain itu, untuk nominal pinjaman mulai dari Rp750 ribu sampai 20 juta dengan tenor 10-18 bulan, dan bunga mulai dari 0% per bulan.