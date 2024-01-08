IHSG Anjlok ke 7.283 di Akhir Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini. IHSG turun 67,04 poin atau 0,91% ke level 7.283,57 dan sempat menembus level tertinggi hariannya di 7.393.

Pada penutupan perdagangan, Senin (8/1/2024), terdapat 183 saham menguat, 348 saham melemah dan 243 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,3 triliun dari 18,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,35% ke 982,812, indeks JII melemah 0,67% ke 537,46, indeks IDX30 melemah 0,13% ke 501,092 dan indeks MNC36 melemah 0,03% ke 369,424.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 0,05%, barang baku 1,28%, industri 0,25%, non siklikal 0,31%, siklikal 0,24%, teknologi 0,3%, infrastruktur 0,5%, transportasi 0,34%. Sedangkan sektor yang menguat hanya ada kesehatan 0,19%, keuangan 0,09%, properti 0,5%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) naik 26,44% ke Rp110, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 24,85% ke Rp442 dan saham PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) naik 16,94% ke Rp725.