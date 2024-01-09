Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok 1,14% ke Level 7.200 di Akhir Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:28 WIB
IHSG Anjlok 1,14% ke Level 7.200 di Akhir Perdagangan
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,14% di 7.200,20 pada perdagangan hari ini Selasa (9/1/2024).

Sebanyak 193 saham menguat, 337 melemah, dan 241 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp9,98 triliun, dari net-volume 18,25 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 turun 0,65% di 970,07, indeks JII melemah 1,51% di 525,75, indeks MNC36 menguat 0,37% di 368,51, serta IDX30 koreksi 0,06% di 497,85.

Sektor yang menjadi pemberat indeks antara lain bahan baku 4,29%, infrastruktur 1,48%, transportasi 1,64%, energi 0,62%, teknologi 0,33%, kesehatan 0,16%, dan konsumer nonsiklikal 0,69%. Sedangkan yang menguat adalah konsumer siklikal 1,23%, keuanga 0,65%, industri 0,20%, dan properti 0,15%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) menguat 19,86% di Rp525, PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) menanjak 16,90% di Rp1.245, dan PT Bukit Darmo Properti Tbk (BKDP) tumbuh 13,21% di Rp60.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
