IHSG Anjlok 1,14% ke Level 7.200 di Akhir Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,14% di 7.200,20 pada perdagangan hari ini Selasa (9/1/2024).

Sebanyak 193 saham menguat, 337 melemah, dan 241 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp9,98 triliun, dari net-volume 18,25 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 turun 0,65% di 970,07, indeks JII melemah 1,51% di 525,75, indeks MNC36 menguat 0,37% di 368,51, serta IDX30 koreksi 0,06% di 497,85.

Sektor yang menjadi pemberat indeks antara lain bahan baku 4,29%, infrastruktur 1,48%, transportasi 1,64%, energi 0,62%, teknologi 0,33%, kesehatan 0,16%, dan konsumer nonsiklikal 0,69%. Sedangkan yang menguat adalah konsumer siklikal 1,23%, keuanga 0,65%, industri 0,20%, dan properti 0,15%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) menguat 19,86% di Rp525, PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) menanjak 16,90% di Rp1.245, dan PT Bukit Darmo Properti Tbk (BKDP) tumbuh 13,21% di Rp60.