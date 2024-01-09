Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Perdagangan Perdana Saham Adhi Kartiko (NICE) Naik 2,73%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |09:26 WIB
Perdagangan Perdana Saham Adhi Kartiko (NICE) Naik 2,73%
JAKARTA – Harga saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) menguat pada perdagangan perdana. NICE resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (9/1/2024).

Harga saham perseroan dibuka naik 2,73% ke level Rp450 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp438 per saham. Hingga pukul 09.06 WIB, harga saham NICE berada di posisi Rp500 per saham atau naik 14,16%.

Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 86,67 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp44,46 miliar dan ditransaksikan sebanyak 15.423 kali.

"Aksi korporasi ini merupakan langkah penting bagi kami untuk mewujudkan visi menjadi pemain unggul dalam pertambangan dan pengolahan bijih nikel di Indonesia. ini juga sejalan dengan komitmen mendukung rencana jangka panjang indonesia terkait hilirisasi nikel," kata Direktur Utama NICE, Stevanno Rizki Adranacus di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (9/1/2024).

NICE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih nikel di Kabupaten Konawe Utara, telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada hari ini melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.216.404.000 saham yang merepresentasikan 20% kepemilikan NICE dengan harga penawaran Rp438 per lembar saham sehingga nilai IPO NICE adalah Rp532,78 miliar, dengan kapitalisasi pasar saham NICE mencapai Rp 2,66 triliun.

