IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat ke Level 7.301

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat ke level 7.301 pada perdagangan Selasa (9/1/2024). Hingga pukul 09:05 WIB, indeks komposit melanjutkan penguatan namun terbatas dengan 0,17% ke 7.295.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 174 saham, 110 melemah dan 238 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp288 juta dari net-volume 422 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,46% ke 980,909, indeks JII menguat 0,42% ke 536,081, indeks IDX30 menguat 0,44% ke 500,352, dan indeks MNC36 menguat 0,38% ke 368,55.

Sektor yang berada di zona hijau yakni industri 0,13%, non siklikal 0,37%, siklikal 0,22%, kesehatan 0,51%, keuangan 0,37%, teknologi 0,3%, infrastruktur 0,16%, transportasi 0,22%. Sementara sektor yang melemah ada energi 0,13%, barang baku 0,05%, properti 0,25%.