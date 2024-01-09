Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Rekomendasi Saham saat IHSG Rebound

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |08:54 WIB
Simak Rekomendasi Saham saat IHSG <i>Rebound</i>
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi rebound pada perdagangan Selasa (9/1/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG dapat melanjutkan fase koreksi menuju 7.173 apabila menembus ke bawah 7.239.

“Namun demikian, IHSG berpeluang rebound selama masih di atas 7.239 dan diperkirakan akan menguji kembali resisten 7.244,” kara Ivan dalam risetnya, Selasa (9/1/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.239, 7.173 and 7.092. Sementara level resistennya di 7.422, 7.503 dan 7.606.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp2.950-Rp3.000 dengan target harga terdekat di Rp3.360. ARTO dapat meneruskan struktur wave (b) menuju Rp3.360 selama harga tidak jatuh di bawah Rp2.900.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.620-Rp1.645 dengan target harga terdekat di Rp1.735. ANTM dapat melemah menuju support Fibonacci Rp1.620 dan kemudian rebound selama harga tidak menembus ke bawah level tersebut.

Aksi buy on weakness juga disarankan pada saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) di rentang harga Rp5.950-Rp6.100 dengan target harga terdekat di Rp6.625.

“INDF sedang dalam fase konsolidasi dan dapat melanjutkan penguatan menuju Rp6.850-Rp7.100 apabila menembus ke atas Rp6.625,” ujar Ivan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement