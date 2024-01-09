Simak Rekomendasi Saham saat IHSG Rebound

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi rebound pada perdagangan Selasa (9/1/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG dapat melanjutkan fase koreksi menuju 7.173 apabila menembus ke bawah 7.239.

“Namun demikian, IHSG berpeluang rebound selama masih di atas 7.239 dan diperkirakan akan menguji kembali resisten 7.244,” kara Ivan dalam risetnya, Selasa (9/1/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.239, 7.173 and 7.092. Sementara level resistennya di 7.422, 7.503 dan 7.606.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp2.950-Rp3.000 dengan target harga terdekat di Rp3.360. ARTO dapat meneruskan struktur wave (b) menuju Rp3.360 selama harga tidak jatuh di bawah Rp2.900.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.620-Rp1.645 dengan target harga terdekat di Rp1.735. ANTM dapat melemah menuju support Fibonacci Rp1.620 dan kemudian rebound selama harga tidak menembus ke bawah level tersebut.

Aksi buy on weakness juga disarankan pada saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) di rentang harga Rp5.950-Rp6.100 dengan target harga terdekat di Rp6.625.

“INDF sedang dalam fase konsolidasi dan dapat melanjutkan penguatan menuju Rp6.850-Rp7.100 apabila menembus ke atas Rp6.625,” ujar Ivan.