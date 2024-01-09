Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah mengenai target terdekat di 7.292.

"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sudah berada di awal wave (ii) sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji area support 7.245," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (9/1/2024).

Apabila support tersebut tertembus, maka selanjutnya IHSG akan mengarah ke 7.223 hingga 7.173. Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.275, 7.245 dan resistance 7.403, 7.877.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ARNA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 660-680

Target Price: 745, 820

Stoploss: below 630 (weekly)