Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi ke Level 7.245

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup terkoreksi 0,12% ke 7,350 dan disertai oleh munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas menyatakan, penguatan IHSG pun telah mengenai target yang diberikan, posisi IHSG diperkirakan sudah berada di akhir wave v dari wave (i).

"Sehingga pergerakan IHSG berikutnya diperkirakan akan rawan terkoreksi untuk membentuk wave (ii) ke rentang area 7,223 hingga 7,292 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (8/1/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,275, 7,245 dan resistance 7,403, 7,877.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.