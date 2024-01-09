IHSG Hari Ini Dalam Tren Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.245 – 7.377.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, koreksi lanjutan dibebani oleh BREN, kiranya itu yang terlihat pertama kali ketika ingin menilai apa penyebab pelemahan IHSG kemarin.

"Namun memang ada benarnya, karena market caps yang besar, maka ketika saham seperti BREN ini melemah, maka IHSG pun kena efeknya," tulis William dalam analisisnya, selasa (9/1/2024).

Menurut William, ketika melihat IHSG melemah, maka biasanya saham-saham lain pun ikutan melemah, itulah mengapa jumlah saham yang melemah kemarin lumayan banyak mencapai 348.

Pelemahan dari bobot BREN ini diperkirakan berlanjut, dan ini masih efek bobot saja. Dengan kata lain, tidak membawa efek yang signifikan terhadap saham-saham 2nd dan 3rd liner.

Untuk faktor teknikal, IHSG mengalami koreksi lanjutan, kini saham BREN cs yang sebelumnya dipercaya penopang IHSG, berbalik menjadi beban IHSG.

"Maklum, secara market caps saham-saham ini memang sudah besar, jadi sekalinya mereka “rontok” maka IHSG pun terbawa," katanya.